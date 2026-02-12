Erdoganova seča ministara! Iznenada zamenio dva najvažnija člana vlade

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan smenio je juče ministre pravde i unutrašnjih poslova, u iznenadnoj rekonstrukciji vlade.

U Službenom listu objavljeno je da će glavni tužilac Istanbula Akin Gurlek biti novi ministar pravde i zameniti Jilmaza Tundža, dok je Mustafa Čiftči, guverner istočne provincije Erzurum imenovan za ministra unutrašnjih poslova umesto Alija Jerlikaja. Nije navedno šta je razlog za smene, a u Službenom listu piše da su Tunči i Jerlikaja "tražili da budu oslobođeni dužnosti". Promene su usledile u vreme kada Turska razmatra moguće ustavne reforme i "kontakte" sa