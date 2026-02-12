Kurir saznaje! Ovo su najnovije informacije o preminulom muškarcu (38) nakon operacije krajnika u Čačku: Uprkos predočenim rizicima, pristao na intervenciju!

Na odeljenju ORL preminuo je 38-godišnji muškarac iz Niša, saznajemo.

Prema navodima nađeg izvora, muškarac je preminuo protekle noći usled komplikacija posle operacije krajnika. Još uvek nije poznato šta je tačno dovelo do smrtnog ishoda, a očekuju se informacije iz Opšte bolnice Čačak. A prema saznanjima, drugi tim lekara, specijalista ORL je obavio ovu operaciju, što je potvrdila reporterka Kurir televizije, Gordana Injac, koja se nalazi na licu mesta: - Muškarac je navodno iz Niša. U saopštenju Ministarstva zdravlja govore da