Novi tripl-dabl Jokića u pobedi košarkaša Denvera protiv Memfisa

Košarkaši Denvera pobedili su danas na svom terenu ekipu Memfisa rezultatom 122:116 u NBA ligi.

U pobedničkom timu briljirao je srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je za 34 minuta na terenu zabeležio 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija. Jokić je ostvario 184. tripl-dabl u karijeri u regularnom delu sezone u NBA ligi. Džamal Marej je postigao 23 poena za Denver, dok je Tim Hardavej dodao 21. Kod gostiju, najefikasniji je bio Gregori Džekson sa 21 poenom, dok je Taj Džerom ubacio 19. Košarkaši Denvera se nalaze na trećem mestu na tabeli Zapadne konferencije