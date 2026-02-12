​Košarkaši Majamija pobedili Nju Orleans

Košarkaši Majamija pobedili su danas u gostima ekipu Nju Orleansa rezultatom 123:111 u utakmici NBA lige. Najefikasniji u timu Majamija bio je Bem Adebajo sa 27 poena, 14 skokova i četiri asistencije, dok je Haime Hakez imao učinak od 23 poena, osam uhvaćenih lopti i četiri asistencije. Srpski košarkaš Nikola Jović proveo je na terenu nešto manje od 18 minuta, a za to vreme zabeležio je osam poena i po jednu blokadu i ukradenu loptu. Kod domaćih, najbolji je bio
