Žiteljka Čikaga tuži DHS i agenta Pogranične službe nakon pucnjave

Martinezova je navela da je zatražila objavljivanje dokaza kako bi „očistila svoje ime”

ČIKAGO – Marimar Martinez iz Čikaga koju je agent američke Pogranične službe pogodio sa više hitaca najavila je tužbu protiv agenta Čarlsa Egzuma i Ministarstva za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država (DHS), nakon što su objavljeni novi dokazi koji dovode u pitanje zvaničnu verziju događaja administracije američkog predsednika Donalda Trampa, saopštili su danas njeni advokati. Neposredno posle pucnjave 4. oktobra, DHS je tvrdio da je 31-godišnja