Penjaroja: Karlik Džons počeo da trenira, Pejn propušta utakmicu sa Realom

RTS pre 23 minuta
Trener košarkaša Partizana Žoan Penjaroja izjavio je u Beogradu da je Real Madrid veliki klub, ali je dodao da crno-beli žele da zabeleže pobedu na predstojećem meču Evrolige.

Košarkaši Partizana dočekaće u petak od 20.30 časova ekipu Reala u utakmici 28. kola Evrolige. "Očekujem veliku utakmicu između dva istorijska tima, znamo da je Real veliki tim, koji uvek ima ambiciju da osvoji Evroligu, sa sjajnim timom i trenerom, ali mi želimo da pobedimo. Znam istoriju poslednje dve, tri sezone, posebno u onoj seriji plej-ofa, znamo da je za navijače bitna utakmica, želimo da se takmičimo i nadam se da će naši navijači biti srećni", izjavio je
