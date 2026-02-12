Vučević motivisan protiv bivšeg tima, dabl-dabl u pobedi nad Bulsima

Boston seltiksi su lako savladali Čikago bulse 124:105, a crnogorski krilni centar Nikola Vučević je protiv bivšeg tima ostvario dabl-dabl od 19 poena i 11 skokova.

Čikago bulsi nisu iskoristili pet godina boravka Nikole Vučevića. Sa 36 godina, NBA veteran i dvostruki učesnik Ol-stara preselio se u završnici prelaznog roka u ambiociozniji sastav, gde može svojim kvalitetima i iskustvom da doprinese i u doigravanju. Seltiksi su bez problema opravdali ulogu favorita na svom terenu pred kratak odmor, a i Vučević je iskoristio priliku da se dodatno razigra u trećem meču za novi klub. Za 26 minuta je upisao 19 poena, 11 skokova,