Sveta tri jerarha – veruje se da vetrovi koji danas duvaju određuju kakva će biti godina

BEOGRAD - Danas je slava Sveta tri jerarha, praznik hrišćanskih učitelja, Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog, čija su teološka učenja obeležila vizantijsku crkvu 11. veka.

Tri vaseljenska učitelja, koji su svojim umom, obrazovanjem i načinom propovedanja hrišćanstva prevazišli svoje savremenike i koje je Crkva svrstala u red svetih, bili su tema velikih bogoslovskih sporova i rasprave u narodu, koji su okončani 1084. godine ustanovljenjem zajedničkog praznika, u vreme cara Aleksija Komnena. U javnim bogoslovskim raspravama jedni su uzdizali Vasilija zbog čistote i hrabrosti, drugi Grigorija zbog nedostižnvisine u bogoslovlju, a treći