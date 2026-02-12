Mladić poginuo u centru Sarajeva usled iskakanja tramvaja iz šina, devojci amputirana noga

Serbian News Media pre 1 sat
Mladić poginuo u centru Sarajeva usled iskakanja tramvaja iz šina, devojci amputirana noga

Jedna osoba je danas poginula u centru Sarajeva, a četiri su povređene, uključujući devojku kojoj je amputirana noga, kada je tramvaj iskočio iz šina.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopštilio je da je poginuo 23-godišnjak, čiji je identitet utvrđen. Sarajevski mediji navode da je među četiri povređene osobe i životno ugrožena 17-godišnja devojka, kojoj je amputirana noga. Tužilaštvo Kantona Sarajevo je saopštilo da će uviđaj, koji se radi pod nadzorom dva tužioca, uz prisustvo veštaka mašinske i saobraćajne struke, biti nastavljen i sutra. Posle veštačenja sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti
