Hejz-Dejvis u Panatinaikosu!

Sport klub pre 29 minuta  |  Autor: Jelena Trajković
Hejz-Dejvis u Panatinaikosu!

Prošlosezonski MVP ’fajnal-fora’ Evrolige Najdžel Hejz-Dejvis karijeru će nastaviti u Panatinaikosu, potvrdio je prvi čovek atinskog kluba Dimitris Janakopulos.

Hejz-Dejvis se vraća u Evropu posle devet meseci, pošto se posle osvajanja titule šampiona Evrolige sa Fenerbahčeom vratio u NBA ligu. Američki krilni košarkaš je sezonu započeo u Finiks Sansima, međutim, nijednog trenutka nije imao zapaženu ulogu, a pre nekoliko dana je trejdovan u Milvoki Bakse, koji su se odmah odrekli njegovih usluga. Prethodnih dana je bilo jasno da je za njega jedina opcija da se vrati u Evropu, a interesovanje za njega su pokazali i Hapoel i
Otvori na sportklub.rs

Pročitajte još

Kad i gde možete gledati meč Olimpijakos – Crvena zvezda?

Kad i gde možete gledati meč Olimpijakos – Crvena zvezda?

Danas pre 8 sati
Srpski i ruski klub ispisali istoriju u spektakularnoj utakmici od 211 poena!

Srpski i ruski klub ispisali istoriju u spektakularnoj utakmici od 211 poena!

Sputnik pre 1 dan
Kusturica u elitnom društvu najboljih u Evropi: FIBA predviđa – budući prvi pik na draftu

Kusturica u elitnom društvu najboljih u Evropi: FIBA predviđa – budući prvi pik na draftu

Sputnik pre 1 dan
Optužio dvojac crno-belih za provociranje: Džanan Musa otkrio nepoznate detalje sa čuvene tuče na meču Real – Partizan u…

Optužio dvojac crno-belih za provociranje: Džanan Musa otkrio nepoznate detalje sa čuvene tuče na meču Real – Partizan u četvrfinalu Evrolige

Danas pre 1 dan
Dos Santos: Protiv Olimpijakosa moramo da igramo našu igru i kontrolišemo meč

Dos Santos: Protiv Olimpijakosa moramo da igramo našu igru i kontrolišemo meč

RTS pre 1 dan
Gegić stigao u Suboticu - Spartak dobio veliko pojačanje za finiš sezone

Gegić stigao u Suboticu - Spartak dobio veliko pojačanje za finiš sezone

B92 pre 1 dan
Saša Obradović pred Olimpijakos: "U svlačionici sam rekao da Jago ima onu stvar mnogo veliku..."

Saša Obradović pred Olimpijakos: "U svlačionici sam rekao da Jago ima onu stvar mnogo veliku..."

Telegraf pre 1 dan

Ključne reči

KošarkaNBAEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Hejz-Dejvis u Panatinaikosu!

Hejz-Dejvis u Panatinaikosu!

Sport klub pre 29 minuta
Angelina Topić osvojila zlato u skoku uvis na mitingu u Beogradu

Angelina Topić osvojila zlato u skoku uvis na mitingu u Beogradu

Danas pre 2 sata
Rade Bogdanović o stanju u Partizanu: „Vrati se Vazura sve ti je oprošteno – Mijatović zna da izabere trenera kome može uši da…

Rade Bogdanović o stanju u Partizanu: „Vrati se Vazura sve ti je oprošteno – Mijatović zna da izabere trenera kome može uši da zavrće“

Danas pre 2 sata
Sosijedad na korak od finala: Tim iz San Sebastijana pokorio Bilbao

Sosijedad na korak od finala: Tim iz San Sebastijana pokorio Bilbao

Kurir pre 2 sata
ZOI - Francuskinja Simon zlatna u biatlonu

ZOI - Francuskinja Simon zlatna u biatlonu

Sportske.net pre 2 sata