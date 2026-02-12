Hejz-Dejvis u Panatinaikosu!

Prošlosezonski MVP ’fajnal-fora’ Evrolige Najdžel Hejz-Dejvis karijeru će nastaviti u Panatinaikosu, potvrdio je prvi čovek atinskog kluba Dimitris Janakopulos.

Hejz-Dejvis se vraća u Evropu posle devet meseci, pošto se posle osvajanja titule šampiona Evrolige sa Fenerbahčeom vratio u NBA ligu. Američki krilni košarkaš je sezonu započeo u Finiks Sansima, međutim, nijednog trenutka nije imao zapaženu ulogu, a pre nekoliko dana je trejdovan u Milvoki Bakse, koji su se odmah odrekli njegovih usluga. Prethodnih dana je bilo jasno da je za njega jedina opcija da se vrati u Evropu, a interesovanje za njega su pokazali i Hapoel i