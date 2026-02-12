Jokićev „TOP 100“ tripl-dabl!

Denver Nagetsi pobedili su Memfis Grizlise 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35) na domaćem parketu i zauzimaju treću poziciju u Zapadnoj konferenciji sa 35 pobeda i 20 poraza.

Nikola Jokić završio je utakmicu sa 26 poena (8/17 iz igre i 10/14 sl. bacanja, nije šutirao za tri) uz 15 skokova i 11 asistencija, pa je ušao u „klub“ retkih košarkaša koji su u prvih 100 igrača u istoriji NBA lige po sva tri navedena parametra. Jokiću je pre sinoćnje utakmice bilo dovoljno da dâ četiri poena da bi ušao među 100 najboljih strelaca u istoriji NBA (u ovu statistiku ne se računaju poeni u ABA ligi) jer je prestigao penzionisanog Majkla Finlija i