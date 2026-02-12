Jokićev „TOP 100“ tripl-dabl!

Sport klub pre 20 minuta  |  Autor: Filip Mijailović
Jokićev „TOP 100“ tripl-dabl!

Denver Nagetsi pobedili su Memfis Grizlise 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35) na domaćem parketu i zauzimaju treću poziciju u Zapadnoj konferenciji sa 35 pobeda i 20 poraza.

Nikola Jokić završio je utakmicu sa 26 poena (8/17 iz igre i 10/14 sl. bacanja, nije šutirao za tri) uz 15 skokova i 11 asistencija, pa je ušao u „klub“ retkih košarkaša koji su u prvih 100 igrača u istoriji NBA lige po sva tri navedena parametra. Jokiću je pre sinoćnje utakmice bilo dovoljno da dâ četiri poena da bi ušao među 100 najboljih strelaca u istoriji NBA (u ovu statistiku ne se računaju poeni u ABA ligi) jer je prestigao penzionisanog Majkla Finlija i
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Jokić po običaju, Vučević ne prašta!

Jokić po običaju, Vučević ne prašta!

Sportske.net pre 10 minuta
"Nikola nije srećan što ide tamo" Trener Denvera zabrinuo navijače: Hitno mu je potreban odmor!

"Nikola nije srećan što ide tamo" Trener Denvera zabrinuo navijače: Hitno mu je potreban odmor!

Kurir pre 30 minuta
Suludo šta radi Nikola Jokić: četvrti uzastopni tripl-dabl, hoće da obori sve rekorde

Suludo šta radi Nikola Jokić: četvrti uzastopni tripl-dabl, hoće da obori sve rekorde

Mondo pre 24 minuta
Denver pobedio Memfis, uz novi tripl-dabl Jokića

Denver pobedio Memfis, uz novi tripl-dabl Jokića

Radio sto plus pre 5 minuta
Zamalo "kvadripl-dabl" Jokića VIDEO

Zamalo "kvadripl-dabl" Jokića VIDEO

B92 pre 10 minuta
Jokićev četvrti vezani tripl-dabl, Denver izbegao kiks

Jokićev četvrti vezani tripl-dabl, Denver izbegao kiks

RTS pre 1 sat
Jokićeva dominacija u laganom ritmu! Nikoli za tripl-dabl ne treba ni cela utakmica, dovoljne su i tri četvrtine!

Jokićeva dominacija u laganom ritmu! Nikoli za tripl-dabl ne treba ni cela utakmica, dovoljne su i tri četvrtine!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAABA ligaNikola JokićDenverdenver nuggets

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete da gledate meč Partizan – Real Madrid u Evroligi?

Kad i gde možete da gledate meč Partizan – Real Madrid u Evroligi?

Danas pre 0 minuta
Detroit pokazao Rajakovićevom Torontu zašto je lider Istoka

Detroit pokazao Rajakovićevom Torontu zašto je lider Istoka

RTS pre 30 minuta
Jokić po običaju, Vučević ne prašta!

Jokić po običaju, Vučević ne prašta!

Sportske.net pre 10 minuta
"Nikola nije srećan što ide tamo" Trener Denvera zabrinuo navijače: Hitno mu je potreban odmor!

"Nikola nije srećan što ide tamo" Trener Denvera zabrinuo navijače: Hitno mu je potreban odmor!

Kurir pre 30 minuta
Jovićeva solidna partija pred kratak odmor

Jovićeva solidna partija pred kratak odmor

RTS pre 15 minuta