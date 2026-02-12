Mask u panici: Amerika će 1.000 odsto bankrotirati

Ilon Mask, direktor kompanija Tesla i SpaceX, ponovo je "upalio alarm" zbog finansijske situacije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema njegovim rečima, Amerika će "1.000 odsto bankrotirati" ukoliko se državni dug ne stavi pod kontrolu i ukoliko se ne ubrza tehnološki razvoj. - Ako ne dođe do velikih inovacija u veštačkoj inteligenciji i robotici, SAD se suočava sa praktičnim finansijskim kolapsom - upozorio je Mask. Mask navodi da državni dug Sjedinjenih Američkih Država trenutno premašuje 38,5 biliona dolara, dok godišnje plaćanje kamata na taj dug iznosi skoro jedan bilion dolara, što je