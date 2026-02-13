Pucnjava na državnom univerzitetu Južne Karoline, dve osobe ubijene, jedna ranjena

Beta pre 23 minuta

Dve osobe su ubijene, a jedna je ranjena u pucnjavi u stambenom kompleksu državnog univerziteta Južne Karoline, u SAD.

Zvaničnici univerziteta nisu potvrdili identitet žrtava, navodi se jutros u saopštenju uprave ove ustanove.

Škola je zatvorila kampus u Orindžburgu sinoć oko 21.15, kada je stigao izveštaj o pucnjavi. Blokada je trajala četiri sata.

Istražitelji su izašli na lice mesta, a policija je patrolirala kampusom i okolinom.

Univerzitet je otkazao nastavu za danas.

(Beta, 13.02.2026)