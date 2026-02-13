Pucnjava na državnom univerzitetu Južne Karoline, dve osobe ubijene, jedna ranjena

Beta pre 23 minuta

Dve osobe su ubijene, a jedna je ranjena u pucnjavi u stambenom kompleksu državnog univerziteta Južne Karoline, u SAD.

Zvaničnici univerziteta nisu potvrdili identitet žrtava, navodi se jutros u saopštenju uprave ove ustanove.

Škola je zatvorila kampus u Orindžburgu sinoć oko 21.15, kada je stigao izveštaj o pucnjavi. Blokada je trajala četiri sata.

Istražitelji su izašli na lice mesta, a policija je patrolirala kampusom i okolinom.

Univerzitet je otkazao nastavu za danas.

(Beta, 13.02.2026)

Povezane vesti »

Dve osobe ubijene a jedna ranjena u pucnjavi u studentskom domu u SAD

Dve osobe ubijene a jedna ranjena u pucnjavi u studentskom domu u SAD

Insajder pre 27 minuta
Dve osobe ubijene, jedna ranjena u pucnjavi na državnom univerzitetu Južne Karoline

Dve osobe ubijene, jedna ranjena u pucnjavi na državnom univerzitetu Južne Karoline

N1 Info pre 17 minuta
Pucnjava na državnom univerzitetu Južne Karoline, dve osobe ubijene, jedna ranjena

Pucnjava na državnom univerzitetu Južne Karoline, dve osobe ubijene, jedna ranjena

Radio sto plus pre 3 minuta
Pucnjava u SAD: dve osobe ubijene, jedna ranjena

Pucnjava u SAD: dve osobe ubijene, jedna ranjena

Euronews pre 7 minuta
Pucnjava na državnom univerzitetu Južne Karoline, ima ubijenih i ranjenih

Pucnjava na državnom univerzitetu Južne Karoline, ima ubijenih i ranjenih

Danas pre 18 minuta
Pucnjava u studentskom domu; Ima mrtvih i ranjenih FOTO/VIDEO

Pucnjava u studentskom domu; Ima mrtvih i ranjenih FOTO/VIDEO

B92 pre 13 minuta
Dve osobe ubijene a jedna ranjena u pucnjavi u studentskom domu u SAD

Dve osobe ubijene a jedna ranjena u pucnjavi u studentskom domu u SAD

RTV pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TrajalTrayal

Svet, najnovije vesti »

Dve osobe ubijene a jedna ranjena u pucnjavi u studentskom domu u SAD

Dve osobe ubijene a jedna ranjena u pucnjavi u studentskom domu u SAD

Insajder pre 27 minuta
Pucnjava na državnom univerzitetu Južne Karoline, dve osobe ubijene, jedna ranjena

Pucnjava na državnom univerzitetu Južne Karoline, dve osobe ubijene, jedna ranjena

Beta pre 23 minuta
CMG: Kina žali zbog zahteva EU za panel STO, obećava da će braniti prava

CMG: Kina žali zbog zahteva EU za panel STO, obećava da će braniti prava

Beta pre 18 minuta
Dve osobe ubijene, jedna ranjena u pucnjavi na državnom univerzitetu Južne Karoline

Dve osobe ubijene, jedna ranjena u pucnjavi na državnom univerzitetu Južne Karoline

N1 Info pre 17 minuta
Lukašenko izvršio inspekciju: Oružane snage Belorusije potvrdile borbenu gotovost

Lukašenko izvršio inspekciju: Oružane snage Belorusije potvrdile borbenu gotovost

Sputnik pre 17 minuta