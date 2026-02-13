Da li se ćerka Kim Džong Una priprema da ga nasledi

Danas pre 51 minuta  |  RTS
Da li se ćerka Kim Džong Una priprema da ga nasledi

Severnokorejski lider Kim Džong Un preduzima korake da učvrsti poziciju svoje ćerke Kim Džu Ae kao naslednice, a postoje znaci da ona već daje doprinos u političkim pitanjima, rekli su južnokorejski poslanici nakon brifinga Nacionalne obaveštajne agencije (NIS).

Prema navodima poslanika Li Seong Kveuna, NIS sada ocenjuje da je Kim Džu Ae „u fazi internog imenovanja za naslednika“, dok je ranije opisivana kao naslednik „u studiji“, preneo je Rojters. Agencija će pratiti da li će ona prisustvovati predstojećem sastanku vladajuće Radničke partije i da li će joj biti dodeljena zvanična titula, piše RTS. Poslanici su naveli da je Džu Ae, za koju se veruje da je u ranim tinejdžerskim godinama, sve prisutnija u državnim medijima
