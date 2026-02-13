(VIDEO) Da li su sudije oštetile Zvezdu protiv Olimpijakosa?

Danas pre 19 minuta  |  M. L.
Košarkaši Olimpijakosa su na svom terenu u meču 28. kola Evrolige pobedili Crvenu zvezdu sa 92:86 (24:20, 25:25, 23:23, 20:18).

Bilo je dosta spornih odluka sudija, ali ona pri rezultazu 85:81 kao da je i prelomila meč. Nakon detaljnog pregledanja snimka, sudije su u ovoj situaciji dodelile loptu Olimpijakosu, jer su utvrdile da je Moneke poslednji dirao loptu pre nego što je otišla u aut. Odmah potom u narednom napadu, Vezenkov koji je bio akter sporne situacije pogađa trojku koja je definitivno odlučila meč.
