Srbija protiv Grčke otvara Ligu nacija „Orlovi“ startuju 24. septembra kod kuće

BEOGRAD: Fudbalska reprezentacija Srbije će takmičenje u A diviziji Lige nacija početi 24. septembra ove godine utakmicom protiv Grčke na domaćem terenu, saopštio je danas Fudbalski savez Srbije (FSS).

Srbija će igrati u grupi A2 Lige nacija sa selekcijama Grčke, Holandije i Nemačke. Fudbaleri Srbije će 27. septembra, u drugom kolu grupe A2 ugostiti selekciju Holandije. Srbija će potom u trećem kolu, 1. oktobra gostovati selekciji Nemačke. "Orlove" će potom tri dana kasnije gostovati Holandiji. Fudbaleri Srbije će 13. novembra dočekati Nemačku, a tri dana kasnije će u poslednjem, šestom kolu grupe A2 gostovati reprezentaciji Grčke. Plasman u četvrtfinale LN