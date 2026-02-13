Petković: Sorensen uskoro u Beogradu, Priština donosi štetne odluke po srpsku zajednicu

Insajder pre 1 sat
Petković: Sorensen uskoro u Beogradu, Priština donosi štetne odluke po srpsku zajednicu

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas za Radio-televiziju Srbije (RTS) da se uskoro očekuje poseta specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Petera Sorensena, sa kojim je u četvrtak razgovarao o, kako je rekao, "katastrofalnim posledicama" odluka vlasti u Prištini po srpsku zajednicu.

"Čuo sam se sa Sorensenom, uskoro očekujemo njegovu posetu Beogradu. Razgovarali smo o svemu, upoznao sam ga sa katarostrofalnim posledicama za opstanak srpskon naroda na Kosovu i Metohiji", rekao je Petković, referišući se na punu primenu zakona o strancima i vozilima koja počinje od 15. marta. Prema oceni Petkovića, međunarodna zajednica je na potezu i ključan će biti pritisak EU, zemalja Kvinte, uz tvrdnju da će se "tu pokazati ko je stajao iza svih eskalatornih
