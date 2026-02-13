Veber pozvao na formiranje vojske Evropske unije

Insajder pre 24 minuta
Lider Evropske narodne partije (EPP) Manfred Veber, pozvao je danas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji na formiranje vojske Evropske unije. Govoreći tokom panela o populizmu zajedno sa predsednikom Češke Petrom Pavelom i američkom kongresmenkom Aleksandrijom Okasio-Kortes, Veber je rekao da bi vojska EU učinila odbrambene troškove bloka evropskog efikasnijim, iako je dodao da zna da je to dug projekat, prenosi briselski portal Politiko.

"Moramo da budemo ambiciozni", istakao je Veber. Veber je u poslednjih nekoliko nedelja izneo niz zapaženih predloga kako bi EU imala veću moć na međunarodnoj sceni, uključujući i ideju da vojnici deluju pod "evropskom zastavom" u Ukrajini, predlog na koji je nemački kancelar Fridrih Merc reagovao hladnim tonom, naveo je portal. Govoreći o praktičnom iskustvu desničarskih stranaka u suprotstavljanju krajnjoj desnici u Evropi, posebno pominjući poljskog premijera
