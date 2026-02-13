(Foto) Zaplenjeno oružje kod Kruševca, uhapšen muškarac (53)

Policija u Kruševcu uhapsila je D. M. (53) iz ovog grada zbog toga što su kod njega pronašli ručnu bombu, kao i lovačku pušku za koju ne poseduje odobrenje.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova oružje su pronašli pretresom kuće koju koristi osumnjičeni u okolini Kruševca. U saopštenju Policijske uprave u Kruševcu navodi se da je osumnjičeni uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. PU Kruševac PU Kruševac Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati