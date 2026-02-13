Preminula scenaristkinja Ljiljana Pavić

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
Preminula scenaristkinja Ljiljana Pavić

Scenaristkinja i supruga poznatog scenariste Siniše Pavića, Ljiljana Pavić preminula je u 91. godini života. Na Istagramu se se od nje oprostio pisac Žarko Jokanović.

"Danas nas je napustila naša Ljilja Pavić. Scenaristkinja koja je sa svojim suprugom Sinišom Pavićem napisala najlepše i najvoljenije srpske serije, upisane u trajno kulturno dobro ove zemlje. I nežna i suptilna pesnikinja, koja je za te serije napisala najlepše balade, koje im daju dušu. naša neponovljiva Ljilja", naveo je književnik. Kako je dodao, Ljiljana sada, u nekim novim prostranstvima, sa svojim Sinišom, u nekoj zvezdanoj Topolskoj 18, smišlja nove priče i
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Preminula scenaristkinja Ljiljana Pavić

Preminula scenaristkinja Ljiljana Pavić

RTS pre 42 minuta
Preminula scenaristkinja Ljiljana Pavić

Preminula scenaristkinja Ljiljana Pavić

Radio 021 pre 1 sat
Preminula scenaristkinja Ljiljana Pavić

Preminula scenaristkinja Ljiljana Pavić

N1 Info pre 1 sat
Preminula scenaristkinja Ljiljana Pavić: Iza nje ostala legendarna dela sa malih ekrana

Preminula scenaristkinja Ljiljana Pavić: Iza nje ostala legendarna dela sa malih ekrana

Euronews pre 1 sat
Preminula Ljijana Pavić

Preminula Ljijana Pavić

Jugmedia pre 2 sata
Preminula Ljiljana Pavić, scenarista kultnih srpskih serija

Preminula Ljiljana Pavić, scenarista kultnih srpskih serija

Sputnik pre 2 sata
(Foto) „Ljiljana je bila lepa i izuzetno zgodna devojka“ bila je velika ljubav Siniše Pavića i inspiracija za njegova najveća…

(Foto) „Ljiljana je bila lepa i izuzetno zgodna devojka“ bila je velika ljubav Siniše Pavića i inspiracija za njegova najveća dela

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Kultura, najnovije vesti »

Pet serija za vikend bindž: Od londonskih balova do britanskog podzemlja

Pet serija za vikend bindž: Od londonskih balova do britanskog podzemlja

Danas pre 1 sat
Ljiljana Pavić, scenaristkinja i tihi stub televizijskog opusa Siniše Pavića, preminula je u 86. godini

Ljiljana Pavić, scenaristkinja i tihi stub televizijskog opusa Siniše Pavića, preminula je u 86. godini

Danas pre 1 sat
Film sa Anicom Dobrom „Belo se pere na devedeset“ stiže u bioskope 19. februara

Film sa Anicom Dobrom „Belo se pere na devedeset“ stiže u bioskope 19. februara

Danas pre 3 sata
Preminula scenaristkinja Ljiljana Pavić

Preminula scenaristkinja Ljiljana Pavić

RTS pre 42 minuta
Kim Kardašijan otkrila u kakvim je odnosima s Kanjeom Vestom nakon njegovih javnih ispada

Kim Kardašijan otkrila u kakvim je odnosima s Kanjeom Vestom nakon njegovih javnih ispada

Kurir pre 36 minuta