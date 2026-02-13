Inženjer sa krivičnom prijavom angažovan da nadzire radove

Dok je 2018. objavila imena odgovornih za rušenje brda u Grdeličkoj klisuri i najavila prijave Sudu časti da im oduzme licence, Zorana Mihajlović to nije tražila za Milivoja Maličevića, koji je nekada radio za oba kineska izvođača, a od 2021. je zaposlen u firmi koja kontroliše njihov rad

Pišu: Ognjen Radonjić, Vladimir Obradović Krivične prijave, negativne reference, kvalitet radova, bezbednost građana nebitni su za Zoranu Mihajlović ukoliko je potrebno zadovoljiti interese kineskih partnera, zadužiti se i omogućiti da „ SNS džuboks za bogaćenje“ neometano funkcioniše u punom kapacitetu. Ona je, prema sopstvenim rečima, bila „paravan“ za to i omogućavala da se kroz ljude bliske predsedniku interes SNS-a stavi ispred interesa građana. Ovaj tekst