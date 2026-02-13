Otvoren Balkan, otvoreni i putevi droge

Kako bezbednosne službe Severne Makedonije nisu primetile proizvodnju skoro pedeset tona marihuane i kako naše nisu primetile uvoz pet tona kanabisa? Ostaju i pitanja ko je skrenuo pogled, ko je ćutao i, glavno, ko je sve odobrio

Otvoren je Balkan, ali i putevi droge. Nezvanično, kako javljaju iz Severne Makedonije, akcija zaplena marihuane i dalje traje. Za sada, ukupna brojka iznosi skoro 50 tona, jer posle prvobitnih 27, iz fabrike MedPlant iz strumičkog Novog Sela zaplenjena je još 21 tona. U jednoj od zaplena nađeno je i više od 1.300 boca kanabisovog ulja i biomasa koja ima svoju namenu. Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski kaže da ne zna da su opijati u Konjuh stigli iz