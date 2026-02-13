Pretendenti, sateliti, trojanci…

Radar pre 14 minuta  |  Vera Didanović
Pretendenti, sateliti, trojanci…

Nijedni izbori u naprednjačkoj eri nisu protekli bez „opozicionara“ sa podrškom vlasti, pa je jasno zašto su najavljeni angažmani Danice Grujičić i Bake Praseta izazvali sumnju. Potreba vlasti za marionetama veća je nego ikad, a posebno zgodan prostor za njihovo instaliranje je na desnici

Nema najave izbora, ne nazire se referendumska atmosfera koju zagovaraju studenti, odbijajući, ipak, da o njenom stvaranju razgovaraju sa opozicijom, na pomolu nije ni opoziv kanonade drvlja i kamenja po parlamentarnoj opoziciji, ali zato u ceo haos već uleću – novi igrači. Prijavila se, za sada, bivša ministarka zdravlja Danica Grujičić sa novoosnovanim Suverenističkim savezom, influenser Bogdan Ilić, poznat kao Baka Prase, najavio je kandidaturu za gradonačelnika
