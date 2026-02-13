Srednji kurs dinara za evro 117,3815 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3815 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,1 odsto i iznosi 98,7727 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 13,6 odsto, a od početka godine za 1,2 odsto.