Srednji kurs dinara za evro 117,3815 dinara

RTV pre 25 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3815 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3815 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,1 odsto i iznosi 98,7727 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 13,6 odsto, a od početka godine za 1,2 odsto.
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

NBS: Referentna kamatna stopa zadržana na 5,75 odsto

NBS: Referentna kamatna stopa zadržana na 5,75 odsto

Nedeljnik pre 5 sati
NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto - ne očekuje se rast inflacije po prestanku uredbe o maržama

NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto - ne očekuje se rast inflacije po prestanku uredbe o maržama

N1 Info pre 10 sati
NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto

NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto

Kamatica pre 10 sati
"Falsifikat sa oznakom pet je opasan falsifikat": Kako u tri koraka prepoznati lažne novčanice

"Falsifikat sa oznakom pet je opasan falsifikat": Kako u tri koraka prepoznati lažne novčanice

Euronews pre 12 sati
Referentna kamata i dalje bez promene, NBS ne očekuje skok cena posle isteka uredbe o trgovinskim maržama

Referentna kamata i dalje bez promene, NBS ne očekuje skok cena posle isteka uredbe o trgovinskim maržama

Biznis.rs pre 12 sati
NBS: Referentna kamatna stopa zadržana na 5,75 odsto

NBS: Referentna kamatna stopa zadržana na 5,75 odsto

Danas pre 12 sati
NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na istom nivou od 5,75 odsto

NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na istom nivou od 5,75 odsto

B92 pre 12 sati

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,3815 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3815 dinara

RTV pre 25 minuta
U Srbiji u 2025. porast prodaje novih vozila, ali je udeo polovnih i dalje veći

U Srbiji u 2025. porast prodaje novih vozila, ali je udeo polovnih i dalje veći

Danas pre 1 sat
U Srbiji u 2025. zabeležen porast prodaje novih vozila: Posebno značajan deo prodaje činili ovi modeli - „Elektrifikacija…

U Srbiji u 2025. zabeležen porast prodaje novih vozila: Posebno značajan deo prodaje činili ovi modeli - „Elektrifikacija ostaje tema broj jedan“

Kurir pre 59 minuta
Kompanija Jura: Zahtev za produženje plaćenog odsustva za 300 radnika još nije razmatran

Kompanija Jura: Zahtev za produženje plaćenog odsustva za 300 radnika još nije razmatran

Danas pre 2 sata
Novi udar na džepove turista: U ovom evropskom gradu poskupljuju boravišne takse

Novi udar na džepove turista: U ovom evropskom gradu poskupljuju boravišne takse

Blic pre 2 sata