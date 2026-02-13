UKRAJINSKA KRIZA: Fedorov ukrajinskim saveznicima: Pošaljite nam PVO rakete PAC-3; Zaharova: Kijev i EU ne žele pravedan mir

RTV pre 1 sat  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Fedorov ukrajinskim saveznicima: Pošaljite nam PVO rakete PAC-3; Zaharova: Kijev i EU ne žele pravedan mir

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.451. dan. Ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov pozvao je saveznike Kijeva da "hitno" pošalju rakete PAC-3 iz svojih ratnih baza, kako bi ojačali ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, usled sve većeg broja ruskih udara. Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je ukrajinske vlasti zajedno sa EU zagovaraju ponovno naoružavanje i nastavak sukoba, umesto dijaloga.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute istakao je da će NATO biti i dalje uz Ukrajinu, kako po pitanju obuke, tako i po pitanju isporuke oružja. Predsednik Upravnog odbora Naftogasa Ukrajine Sergej Korecki izjavio je da ruske snage drugi dan zaredom nastavljaju napade dronovima na termoelektranu u Hersonu. Mihail Fedorov, ukrajinski ministar odbrane, pozvao je saveznike da "hitno" pošalju rakete PAC-3 iz svojih ratnih baza, kako bi ojačali ukrajinsku protivvazdušnu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Rusi ponovo masovno napali Odesu; Kijev traži hitno rakete od saveznika

Rusi ponovo masovno napali Odesu; Kijev traži hitno rakete od saveznika

RTS pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaUkrajinaEUKijevHerson

Svet, najnovije vesti »

U Alternativi za Nemačku kuva – teške optužbe unutar stranke

U Alternativi za Nemačku kuva – teške optužbe unutar stranke

Danas pre 22 minuta
Tramp: Izvanredni odnosi sa Venecuelom, saradnja sa Rodrigez veoma dobra

Tramp: Izvanredni odnosi sa Venecuelom, saradnja sa Rodrigez veoma dobra

RTV pre 37 minuta
Da li se ćerka Kim Džong Una priprema da ga nasledi

Da li se ćerka Kim Džong Una priprema da ga nasledi

Danas pre 52 minuta
EU i Turska na putu pomirenja: Dok pregovori oko Ukrajine dobijaju zamah, Ankara postaje ključni akter

EU i Turska na putu pomirenja: Dok pregovori oko Ukrajine dobijaju zamah, Ankara postaje ključni akter

Euronews pre 47 minuta
Japan zaplenio kineski ribarski brod i uhapsio kapetana

Japan zaplenio kineski ribarski brod i uhapsio kapetana

N1 Info pre 2 minuta