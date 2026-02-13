UKRAJINSKA KRIZA: Fedorov ukrajinskim saveznicima: Pošaljite nam PVO rakete PAC-3; Zaharova: Kijev i EU ne žele pravedan mir

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.451. dan. Ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov pozvao je saveznike Kijeva da "hitno" pošalju rakete PAC-3 iz svojih ratnih baza, kako bi ojačali ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, usled sve većeg broja ruskih udara. Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je ukrajinske vlasti zajedno sa EU zagovaraju ponovno naoružavanje i nastavak sukoba, umesto dijaloga.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute istakao je da će NATO biti i dalje uz Ukrajinu, kako po pitanju obuke, tako i po pitanju isporuke oružja. Predsednik Upravnog odbora Naftogasa Ukrajine Sergej Korecki izjavio je da ruske snage drugi dan zaredom nastavljaju napade dronovima na termoelektranu u Hersonu.