Preminula Ljiljana Pavić, scenarista kultnih srpskih serija

Sputnik pre 4 sati
Preminula Ljiljana Pavić, scenarista kultnih srpskih serija

Scenaristkinja i supruga poznatog scenariste Siniše Pavića, Ljiljana Pavić preminula je u 91. godini života.

Ljiljana Pavić je zajedno sa suprugom Sinišom bila autor
