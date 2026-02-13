Preminula Ljiljana Pavić, scenarista kultnih srpskih serija

Scenaristkinja i supruga poznatog scenariste Siniše Pavića, Ljiljana Pavić preminula je u 91. godini života.

Na društvenim mrežama se od nje oprostio pisac Žarko Jokanović. "Danas nas je napustila naša Ljiilja Pavić. Scenaristkinja koja je sa svojim suprugom Sinišom Pavićem napisala najlepše i najvoljenije srpske serije, upisane u trajno kulturno dobro ove zemlje. I nežna i suptilna pesnikinja, koja je za te serije napisala najlepše balade, koje im daju dušu. naša neponovljiva Ljilja", naveo je Jokanović. Ljiljana Pavić je zajedno sa suprugom Sinišom bila autor