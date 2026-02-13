Bogdan Bogdanović se javio zbog Topića, kapiten reprezentacije Srbije oduševljen našim herojem!

NBA liga je ove noći bila u znaku jednog Srbina, nije u pitanju Nikola Jokić, već Nikola Topić - koji je zaista heroj! Najveću pobedu je ostvario kada je savladao ljutog protivnika, saznao je pre četiri meseca da ima rak testisa, prolazio je operativne zahvate i hemioterapiju, a sada je tamo gde pripada! Nikol Topić je ušao krajem prve četvrtine u meču između Oklahome i Milvokija, igrao je 12 minuta i zabeležio dva poena uz jedan skok i asistenciju. Sigurni su u