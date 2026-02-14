DW: Vučić u Minhenu najavljuje dodatno naoružavanje Srbije

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na marginama Minhenske bezbednosne konferencije najavio veća ulaganja u oružje zbog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova, a kako ocenjuje Dojče vele (DW), to nije odjeknulo u svetu, ali jeste u regionu.

Vučićevu zabrinutost zbog saveza između Hrvatske, Kosova i Albanije koju je izrazio u petak po dolasku u Minhen preneli su mediji na srpskom ali i neki regionalni mediji.

Kako navodi DW, čak je i Fox News Albania tome posvetio tekst u kojem piše da je "nakon sastanka generala vojski tri države održanog 11. februara, objavljeno je da će Kosovo, Albanija i Hrvatska održati svoju prvu zajedničku vežbu ove godine" i da je "Vučić ovu deklaraciju o saradnji u oblasti odbrane opisao kao `vojni i ofanzivni savez protiv Srba i Srbije`“.

Moglo bi se reći, kako se ističe, da je Vučićeva poruka da će se Srbija dodatno naoružavati stigla u komšiluk.

"Formiranjem vojnog saveza Hrvatske u Prištini i Tirani mi smo i te kako ugroženi i ozbiljno ćemo se pozabaviti svim tim. Uskoro ću prisustvovati kolegijumu Generalštaba i Ministarstva odbrane i posetiti sve fabrike namenske industrije. Uložićemo ogroman dodatni novac u fabrike namenske industrije", rekao je Vučić u Minhenu gde učestvuje na 62. Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji.

Šta konkretno znači "ogroman dodatni novac". To se da naslutiti kada se navedu brojke koje je izgovorio Vučić. On je naime rekao da vojna namenska industrija do sada snabdevala srpske oružane snage sa oko 18 odsto od ukupne proizvodnje, ali da će sada "30 do 40 odsto" ići direktno srpskim oružanim snagama.

Povećana ulaganja u namensku industriju i preusmeravanje dodatnih preko 20 odsto njene proizvodnje u vojsku – koliko god to bude u apsolutnim iznosima, biće puno. Ako Vučić ne preti praznom puškom, jer je i to ponekad umeo, piše DW.

Na političkom nivou predsednik Srbije je već imao neke sastanke na marginama konferencije.

Dok Slobodna Evropa o sastanku sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom navodi da je Vučiću preneseno "nezadovoljstvo Brisela nedavno usvojenim pravosudnim zakonima", RTS prenosi da je predsednik Srbije "veoma zadovoljan sastankom sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom" ali i da je jednako zadovoljan jer je ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji našao vremena za njega.

Sasvim u skladu sa "politikom više stolica", DW ocenjuje da Vučić time šalje poruku za unutrašnju upotrebu.

Sam Vučić se javio sinoć iz jedne minhenske kafane gde je sa članicom predsedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović, nazivajući to na Instagramu "srpsko-srpskim dijalogom u bavarskoj kafani".

Dok je na početku razgovora Vučić novinarima rekao da nikada nije video toliko uniformisanih ljudi kao u Minhenu i da svi pričaju o ratu, sinoć je bio manje zabrinut hvaleći bavarski kupus, kobasice i pivo, piše DW.

(Beta, 14.02.2026)

