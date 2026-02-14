"Ambasadorka me naterala da popijem pivo, a teško žabu u vodu naterati" Vučić objavio video iz kafane u Minhenu: "Zabrinut sam, ali barem malo da odmorim" (video)

Blic pre 9 sati
"Ambasadorka me naterala da popijem pivo, a teško žabu u vodu naterati" Vučić objavio video iz kafane u Minhenu: "Zabrinut…

Najavio je sastanak sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom Govorio je i o nadolazećim političkim i ekonomsko-diplomatskim aktivnostima Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je video-snimak iz Minhena na svom "Instagram".

Kako je rekao, nalazi se u bavarskoj kafani, a društvo mu pravi potpredsednica SNSD-a Željka Cvijanović. - Srpsko - srpski dijalog u bavarskoj kafani... - piše u opisu videa. Kako je Vučić rekao, pre samo nekoliko minuta su završili obaveze. - Tu je i Željka Cvijanović. Kao u onoj priči o babi, dedi i repi, mene je naša ambasadorka Snežana iz Berlina naterala da popijemo pivo, a teško žabu u vodu naterati, a onda sam i ja Željku naterao da popije pivo, pošto je ona
Drugi dan Minhenske konferencije - Vučić sa Martom Kos, Vadefulom i američkim senatorima

RTS pre 3 minuta
Vučić se sinoć u Minhenu na bezbednosnoj konferenciji sastao sa Željkom Cvijanović, danas sastanak sa Vadefulom

RTV pre 28 minuta
Šef srpske diplomatije tvrdi je Srbija u Minhenu prepoznata kao deo rešenja a ne problema

Danas pre 12 sati
Aleksandar VučićPredsednik SrbijeBavarskaMinhenBerlinŽeljka Cvijanović

Sirijci u Nemačkoj: Ostati ili se vratiti?

Dojče vele pre 18 minuta
Drugi dan Minhenske konferencije - Vučić sa Martom Kos, Vadefulom i američkim senatorima

RTS pre 3 minuta
Vučić se sinoć u Minhenu na bezbednosnoj konferenciji sastao sa Željkom Cvijanović, danas sastanak sa Vadefulom

RTV pre 28 minuta
Opozicija na Kosovu bez poziva za razgovore o izboru predsednika

Radio 021 pre 38 minuta
Veličaju zločince iz OVK i nemaju nameru da prestanu: I Priština i Tirana usvojile deklaraciju o nevinosti lidera kojima se…

Blic pre 1 sat