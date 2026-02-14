Dok je u Srbiji glavni životni cilj imati svoj stan, Nemci i Austrijanci masovno biraju „ideal podstanarstva“: Evo i zašto i koja sve prava imaju zakupci tamo

Nemačka je lider "kulture rentiranja" Austrijska prestonica Beč je "idealni gazda" podstanarima takozvanih socijalnih stanova Dok je na Balkanu posedovanje sopstvene nekretnine simbol sigurnosti i "životni cilj broj jedan", u mnogim razvijenim zemljama Evropske unije, a naročito u onima sa nemačkog govornog područja, situacija je potpuno drugačija. Nemačka je najpoznatiji primer države u kojoj manje od polovine stanovništva poseduje stan ili kuću u kojoj živi.