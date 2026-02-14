Veličaju zločince iz OVK i nemaju nameru da prestanu: I Priština i Tirana usvojile deklaraciju o nevinosti lidera kojima se sudi u Hagu: "Opasno po Balkan"

Blic pre 22 minuta
Veličaju zločince iz OVK i nemaju nameru da prestanu: I Priština i Tirana usvojile deklaraciju o nevinosti lidera kojima se sudi u Hagu: "Opasno po Balkan"
Skupština Albanije je u dokumentu najavila preduzimanje "svih potrebnih diplomatskih i političkih koraka" u međunarodnim forumima Za 18. februar predviđeni su odgovori strana u postupku i izjave optuženih lidera OVK Rame uz rame sa Prištinom, i Albanija nastavlja da brani Oslobodilačku vojsku Kosova (OVK), a da kritikuje sud u Hagu pred kojim se privodi kraju suđenje liderima OVK. I Tirana je usvojila deklaraciju o nevinosti bivših lidera OVK, a pitanje je zašto
KosovoBalkanHagAlbanijaTiranaOVKPriština

Veličaju zločince iz OVK i nemaju nameru da prestanu: I Priština i Tirana usvojile deklaraciju o nevinosti lidera kojima se sudi u Hagu: "Opasno po Balkan"

