Đedović Handanović: Zatražili smo novac za prvu fazu nuklearnog programa Srbije

Danas pre 13 sati  |  Beta
Đedović Handanović: Zatražili smo novac za prvu fazu nuklearnog programa Srbije
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je Srbija ukidanjem zakona o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana „otvorila vrata“ razmatranju nuklearne energije, i da je početkom godine upućen zahtev Francuskoj agenciji za razvoj (AfD) za bespovratna sredstva kojim bi se finansirale dodatne studije vezane za prvu fazu domaćeg nuklearnog programa. Ona je nakon sastanka sa ambasadorkom Francuske u Srbiji Florans Ferari i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Đedović Handanović: Otvorili smo prvu fazu nuklearnog programa Srbije

Đedović Handanović: Otvorili smo prvu fazu nuklearnog programa Srbije

Morava info pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FerariFrancuska

Ekonomija, najnovije vesti »

Produžen rok za radove na jednoj od deonica Linijskog parka

Produžen rok za radove na jednoj od deonica Linijskog parka

Forbes pre 18 minuta
Pelet počeo da stiže na stovarišta, ali prodaja ograničena na džakove

Pelet počeo da stiže na stovarišta, ali prodaja ograničena na džakove

Forbes pre 18 minuta
Potočki: Zlato je Gvardiol u portfelju - brani imovinu, ali i 'zabija' istorijske prinose prinose

Potočki: Zlato je Gvardiol u portfelju - brani imovinu, ali i 'zabija' istorijske prinose prinose

Bloomberg Adria pre 18 minuta
INTERVJU Dimitri Kerkentzes: Ne peremo imidž Vlade preko Ekspa, ispitujemo svaku optužbu o korupciji

INTERVJU Dimitri Kerkentzes: Ne peremo imidž Vlade preko Ekspa, ispitujemo svaku optužbu o korupciji

Forbes pre 18 minuta
Da li je, konačno, završena dodela posla čitanja brojila: Odbijen zahtev konkurenata firme Daneta Šijana

Da li je, konačno, završena dodela posla čitanja brojila: Odbijen zahtev konkurenata firme Daneta Šijana

N1 Info pre 23 minuta