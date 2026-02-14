I dalje stižu čestitke za Dan državnosti Srbije

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i danas je primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti Republike Srbije, saopšteno je iz Predsedništva.

Nacionalni praznik čestitao je predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, ističući da su odnosi Srbije i Mađarske tokom protekle decenije dostigli istorijski vrhunac što je od posebne važnosti u sadašnjem napetom globalnom političkom okruženju. „Raduje me što vidim da se naša strateška saradnja širi na sve više ključnih oblasti. Po pitanju događaja u bliskoj budućnosti, sa posebnim nestrpljenjem očekujem predaju železničke pruge Budimpešta-Beograd i dalje