I dalje stižu čestitke za Dan državnosti Srbije

Danas pre 3 sata  |  Danas Online
I dalje stižu čestitke za Dan državnosti Srbije

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i danas je primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti Republike Srbije, saopšteno je iz Predsedništva.

Nacionalni praznik čestitao je predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, ističući da su odnosi Srbije i Mađarske tokom protekle decenije dostigli istorijski vrhunac što je od posebne važnosti u sadašnjem napetom globalnom političkom okruženju. „Raduje me što vidim da se naša strateška saradnja širi na sve više ključnih oblasti. Po pitanju događaja u bliskoj budućnosti, sa posebnim nestrpljenjem očekujem predaju železničke pruge Budimpešta-Beograd i dalje
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Čestitke svetskih zvaničnika Vučiću povodom Dana državnosti

Čestitke svetskih zvaničnika Vučiću povodom Dana državnosti

Serbian News Media pre 30 minuta
Orban i Matarela čestitali Vučiću Dan državnosti Republike Srbije

Orban i Matarela čestitali Vučiću Dan državnosti Republike Srbije

Vesti online pre 1 sat
Orban i Matarela čestitali Vučiću Dan državnosti Republike Srbije

Orban i Matarela čestitali Vučiću Dan državnosti Republike Srbije

Euronews pre 55 minuta
Odnosi između dve države na vrhuncu — možete da računate na nas: Orban čestitao Sretenje Vučiću

Odnosi između dve države na vrhuncu — možete da računate na nas: Orban čestitao Sretenje Vučiću

Sputnik pre 2 sata
Svetski zvaničnici uputili Vučiću čestitke povodom Dana državnosti

Svetski zvaničnici uputili Vučiću čestitke povodom Dana državnosti

RTS pre 3 sata
Orban i Matarela čestitali Vučiću Dan državnosti Republike Srbije

Orban i Matarela čestitali Vučiću Dan državnosti Republike Srbije

RTV pre 3 sata
Vučiću stigle čestitke svetskih lidera povodom Dana državnosti Srbije

Vučiću stigle čestitke svetskih lidera povodom Dana državnosti Srbije

IndeksOnline pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeBudimpeštaDan državnosti SrbijeMađarskaViktor Orban

Politika, najnovije vesti »

Vučić se u Minhenu sastao sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos

Vučić se u Minhenu sastao sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos

Insajder pre 30 minuta
Vučić u Minhenu imao niz važnih bilateralnih sastanaka: Stvara se novi par moći u Evropi - Nemačka i Italija

Vučić u Minhenu imao niz važnih bilateralnih sastanaka: Stvara se novi par moći u Evropi - Nemačka i Italija

RTV pre 10 minuta
Šekerinska: Saradnja sa Srbijom pitanje dogovora; Vučić: Zanemaruje se ono što je očigledno

Šekerinska: Saradnja sa Srbijom pitanje dogovora; Vučić: Zanemaruje se ono što je očigledno

RTV pre 5 minuta
"Ambasadorka me naterala da popijem pivo, a teško žabu u vodu naterati" Vučić objavio video iz kafane u Minhenu: "Zabrinut…

"Ambasadorka me naterala da popijem pivo, a teško žabu u vodu naterati" Vučić objavio video iz kafane u Minhenu: "Zabrinut sam, ali barem malo da odmorim" (video)

Blic pre 30 minuta
"Oni žele da nam nacrtaju šta je to što rade" Vučić iz Minhena o vojnim savezima: "Ako im je cilj bio da nas zabrinu…

"Oni žele da nam nacrtaju šta je to što rade" Vučić iz Minhena o vojnim savezima: "Ako im je cilj bio da nas zabrinu, zabrinuli su nas" (video)

Blic pre 30 minuta