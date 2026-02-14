(Foto) Tragična smrt Tatjane Jecmenice potresla Srbiju: Objavljeni najnoviji detalji pogibije slavne srpske teniserke

Dnevnik pre 2 sata
(Foto) Tragična smrt Tatjane Jecmenice potresla Srbiju: Objavljeni najnoviji detalji pogibije slavne srpske teniserke

Srbiju je sinoć potresla vest da je slavna srpska teniserka i nekadašnja selektorka FED kup reprezentacije Srbije Tatjana Ječmenica (47) poginula u saobraćajnoj nesreći.

Tragedija se dogodila u petak, oko 20.50 časova, na obilaznici oko Beograda na petlji Orlovača, kada su se sudarili teretno i putničko vozilo. Novinar Mladen Mijatović objavio je fotografije uništenog automobila u kom je bila Ječmenica. Kako se vidi na fotografiji prednji deo vozla je potpuno uništen, prenosi Telegraf.rs. Prema prvim infornacijama, Tatjana je upravljala automobilom, navodno je promašila isključenje, a zatim pokušala da se vrati u rikverc, kada je
Nekadašnja teniserka Tatjana Ječmenica poginula u sudaru na Orlovači

NIN pre 2 sata
Isplivala jeziva fotka sa mesta horor nesreće! Vozilo u kom se nalazila Tatjana Ječmenica potpuno uništeno! Do kobne…

Kurir pre 2 sata
Isplivali novi detalji - evo šta se dešava sa suprugom Tatjane Jecmenice posle horor nesreće! TSS se oglasio saopštenjem: Ovo…

Kurir pre 2 sata
Ko je Tatjana Ječmenica koja je poginula u udesu: Bila je teniserka i selektorka Fed kup reprezentacije: Poslednji put u…

Blic pre 2 sata
Poginula nekadašnja teniserka Tatjana Ječmenica

Vreme pre 2 sata
Prva slika smrskanog automobila Tatjane Jecmenice nakon saobracajne nesrece. Potresne fotografije sa lica mesta.

Blic pre 2 sata
Vojvodina se oglasila povodom smrti Tatjane Ječmenice, njen muž, direktor kluba, teško povređen

Telegraf pre 2 sata
