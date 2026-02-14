(Foto) Tragična smrt Tatjane Jecmenice potresla Srbiju: Objavljeni najnoviji detalji pogibije slavne srpske teniserke

Srbiju je sinoć potresla vest da je slavna srpska teniserka i nekadašnja selektorka FED kup reprezentacije Srbije Tatjana Ječmenica (47) poginula u saobraćajnoj nesreći.

Tragedija se dogodila u petak, oko 20.50 časova, na obilaznici oko Beograda na petlji Orlovača, kada su se sudarili teretno i putničko vozilo. Novinar Mladen Mijatović objavio je fotografije uništenog automobila u kom je bila Ječmenica. Kako se vidi na fotografiji prednji deo vozla je potpuno uništen, prenosi Telegraf.rs. Prema prvim infornacijama, Tatjana je upravljala automobilom, navodno je promašila isključenje, a zatim pokušala da se vrati u rikverc, kada je