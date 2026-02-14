Uspešno je promovisala tenis u školi koju je vodila: Ko je bila Tatjana Ječmenica?

Euronews pre 20 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Uspešno je promovisala tenis u školi koju je vodila: Ko je bila Tatjana Ječmenica?

Tatjana Ječmenica (47), bivša srpska teniserka poginula je u saobraćajnoj nesreći na petlji "Orlovača" na obilaznici oko Beograda.

Ona je tokom svoje uspešne karijere bila i selektorka FED reprezentacije Srbije, a tenis je popularizovala u našoj zemlji i kroz sopstvenu školu "Ječmenica". Rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu, gde je i odrasla. Tenis je počela da igra sa sedam godina, a profesionalnu karijeru započela je 1993. godine. Igrala je desnom rukom, sa dvoručnim bekhendom, a visoka je bila 179 centimetara. Najveći uspeh u karijeri ostvarila je 1996. godine, kada je dostigla 72.
