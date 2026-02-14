Pet osoba poginulo u požaru koji je uništio istorijski deo centra u San Salvadoru

Pet osoba poginulo je u požaru koji je zahvatio istorijski deo centra San Salvadora.

U požaru je uništeno više od jednog veka arhitektonskog nasleđa, prenela je jutros Ansa. Vatra je uništila nekoliko kuća i vozila, kao i istorijsku građevinu. Vatrogasci su se borili satima da obuzdaju požar, koji je stvorio gust stub dima vidljiv širom grada i pretnju da se proširi na okolne zgrade, ističu mediji. Vlasti su pokrenule istragu radi utvrđivanja uzroka požara i aktivirali plan pomoći za porodice koje su izgubile domove i imovinu.
