Isplivali novi detalji - evo šta se dešava sa suprugom Tatjane Jecmenice posle horor nesreće! TSS se oglasio saopštenjem: Ovo su poslednje informacije!

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Sudarili su se šleper i džip, a Ječmenica je poginula na mestu, dok je njen suprug, Darko Jevtić, posle nesreće u teškom stanju i indukovanoj komi, sa povredama opasnim po život. Ova nesreća šokirala je čitavu Srbiju, a sada se Teniski savez Srbije oglasio saopštenjem u kom se oprostio od Tatjane Ječmenice i otkrio nove detalje oko stanja Darka Jevtića. - Tatjana Ječmenica-Jevtić (1978-2026) Sa bolom i tugom obaveštavamo tenisku javnost da nas je prerano napustila