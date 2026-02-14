Najveća muslimanska zemlja šalje 8.000 vojnika u Pojas Gaze! Počela je obuka za sprovođenje mirovne misije! Mnogi su skeptični oko Trampove ideje (video)

Indonezijaje počela obuku oko 8.000 vojnika koje planira da pošalje u Pojas Gaze kao deo međunarodnih mirovnih snaga na tim palestinskim teritorijama, u skladu sa sporazumom o prekidu vatre kojim je okončan rat sa Izraelom.

Indonezija je jedna od 10 zemalja koje daju najveći doprinos mirovnim misijama Ujedinjenih nacija (UN) i bila je aktivno uključena u pružanje humanitarne pomoći Gazi, uključujući finansiranje bolnica. Mnogi građani su skeptični povodom planova predsednika Prabova Subijanta da se zemlja pridruži predloženom američkom Odboru za mir i učestvuje u Međunarodnim bezbednosnim snagama, uglavnom pod obrazloženjem da nije jasno kako će ta inicijativa funkcionisati i da će