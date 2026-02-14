Pretrčavali autoput, pa poginuli: Stravična saobraćajna nesreća!

Sinoć oko 21:45, na autoputu A3 Bregana- Zagreb-Lipovac, kod Novske, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe poginule, a dve su teško povređene.

Kako je policija juče potvrdila Indeksu, nesreća se dogodila na južnoj traci autoputa A3, kod Rajića. Tri neidentifikovana muškarca i jedna žena, koji su bili pešaci, pretrčavali su autoput, kada su ih udarila dva automobila. Dva muškarca su preminula na licu mesta, dok su drugi muškarac i žena prevezeni u Opštu bolnicu Nova Gradiška, gde su im dijagnostikovane teške telesne povrede. U incidentu je lakše povređen putnik iz jednog od automobila. Tela muškaraca