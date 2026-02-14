Senegal: Daleka zemlja u kojoj je završila knjiga o srpskom stradanju tokom Albanske golgote

Kurir pre 15 minuta
Senegal: Daleka zemlja u kojoj je završila knjiga o srpskom stradanju tokom Albanske golgote

Senegal, država nešto veća od Srbije i Grčke zajedno, sa dvadesetak miliona stanovnika, polako se budi iz svog sna i zauzima mesto koje zaslužuje u Africi.

To se najživlje oseća u Dakaru, glavnom gradu, poznatom po reliju Pariz-Dakar, koji i danas postoji pod istim imenom, ali - u Saudijskoj Arabiji. Voziti po senegalskim drumovima odlična je priprema za ovaj reli - mnogi putevi još uvek su peščane staze koje menjaju svoj pravac zavisno od vetrova. Po senegalskim putevima konji i magarci su i danas veoma zastupljeno prevozno sredstvo, pa sam i ja imao prilike da se u nekoliko navrata vozim na taljigama. No čak i u
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Gnevni grčki zemljoradnici protestuju preko noći sa traktorima ispred parlamenta u Atini

Gnevni grčki zemljoradnici protestuju preko noći sa traktorima ispred parlamenta u Atini

Danas pre 5 sati
(Video) Drama u srcu Pariza: Muškarac pretio nožem policajcu kod Trijumfalne kapije, odjeknuli pucnji, napadač u kritičnom…

(Video) Drama u srcu Pariza: Muškarac pretio nožem policajcu kod Trijumfalne kapije, odjeknuli pucnji, napadač u kritičnom stanju

Blic pre 5 sati
Drama u Parizu: Muškarac napao policajca nožem, došlo do pucnjave kod Trijumfalne kapije

Drama u Parizu: Muškarac napao policajca nožem, došlo do pucnjave kod Trijumfalne kapije

Telegraf pre 1 dan
Muškarac koji je nožem napao žandarme kod Trijumfalne kapije preminuo od zadobijenih povreda, odranije poznat policiji

Muškarac koji je nožem napao žandarme kod Trijumfalne kapije preminuo od zadobijenih povreda, odranije poznat policiji

Euronews pre 6 sati
(Foto) Poljoprivrednici protestuju u centru Atine zbog sve većih troškova proizvodnje, poručili da ostaju i tokom noći

(Foto) Poljoprivrednici protestuju u centru Atine zbog sve većih troškova proizvodnje, poručili da ostaju i tokom noći

Newsmax Balkans pre 7 sati
Muškarac koji je nožem napao žandarme preminuo od povreda

Muškarac koji je nožem napao žandarme preminuo od povreda

Politika pre 7 sati
Preminuo muškarac koji je napao žandarma: Epilog pucnjave ispred Trijumfalne kapije

Preminuo muškarac koji je napao žandarma: Epilog pucnjave ispred Trijumfalne kapije

Večernje novosti pre 7 sati

Ključne reči

SenegalGrčkaAfrikaPariz

Svet, najnovije vesti »

Senegal: Daleka zemlja u kojoj je završila knjiga o srpskom stradanju tokom Albanske golgote

Senegal: Daleka zemlja u kojoj je završila knjiga o srpskom stradanju tokom Albanske golgote

Kurir pre 15 minuta
Evropljani vide sve veću opasnost po bezbednost! Ipak, poverenje u EU nije opalo!

Evropljani vide sve veću opasnost po bezbednost! Ipak, poverenje u EU nije opalo!

Kurir pre 1 sat
Najveća muslimanska zemlja šalje 8.000 vojnika u Pojas Gaze! Počela je obuka za sprovođenje mirovne misije! Mnogi su skeptični…

Najveća muslimanska zemlja šalje 8.000 vojnika u Pojas Gaze! Počela je obuka za sprovođenje mirovne misije! Mnogi su skeptični oko Trampove ideje (video)

Kurir pre 2 sata
Zbog psa sa groblja u Sao Paulu napravili novi zakon! Bob grobar naterao vlasti da dozvole sahranjivanje ljubimaca sa ljudima…

Zbog psa sa groblja u Sao Paulu napravili novi zakon! Bob grobar naterao vlasti da dozvole sahranjivanje ljubimaca sa ljudima (video)

Kurir pre 3 sata
Horor u Koloradu: Avion se srušio pod nepoznatim okolnostima, ima mrtvih

Horor u Koloradu: Avion se srušio pod nepoznatim okolnostima, ima mrtvih

Blic pre 4 sati