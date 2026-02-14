Hiljade ljudi na protestu u centru Sarajeva zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

Nekoliko hiljada građana je danas na protestnom skupu ispred Zemaljskog muzeja u centru Sarajeva zahtevalo odgovornost za pogibiju jedne osobe i povređivanje četiri pri iskakanju tramvaja iz šina na tom mestu u četvrtak.

U Kantonu Sarajevo je danas Dan žalosti. Poginuo Erdoan Morankić, 23-godišnji student iz Brčkog, a teško povređenoj 17-godišnjoj učenici Katoličkog školskog centra Eli Jovanović je život i dalje u opasnosti, a amputirana joj je noga. Građani su nosili transparente: “Dosta”, "Ako nas sve poubijate, od koga ćete krasti!", "Mir, mir, mir, eto sam je tramvaj (smrti) kriv", "Ne ubija tramvaj, ne ubija šina, ubija sistem koji zna problem - i ćuti". Pozvali su vlasti