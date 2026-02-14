Hiljade ljudi na protestu u centru Sarajeva zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Hiljade ljudi na protestu u centru Sarajeva zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

Nekoliko hiljada građana je danas na protestnom skupu ispred Zemaljskog muzeja u centru Sarajeva zahtevalo odgovornost za pogibiju jedne osobe i povređivanje četiri pri iskakanju tramvaja iz šina na tom mestu u četvrtak.

U Kantonu Sarajevo je danas Dan žalosti. Poginuo Erdoan Morankić, 23-godišnji student iz Brčkog, a teško povređenoj 17-godišnjoj učenici Katoličkog školskog centra Eli Jovanović je život i dalje u opasnosti, a amputirana joj je noga. Građani su nosili transparente: “Dosta”, "Ako nas sve poubijate, od koga ćete krasti!", "Mir, mir, mir, eto sam je tramvaj (smrti) kriv", "Ne ubija tramvaj, ne ubija šina, ubija sistem koji zna problem - i ćuti". Pozvali su vlasti
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Tužilaštvo u Sarajevu traži jednomesečni pritvor za vozača tramvaja zbog uznemiravanja javnosti

Tužilaštvo u Sarajevu traži jednomesečni pritvor za vozača tramvaja zbog uznemiravanja javnosti

Newsmax Balkans pre 49 minuta
Novi detalji nesreće u Sarajevu: Tužilaštvo traži jednomesečni pritvor za vozača

Novi detalji nesreće u Sarajevu: Tužilaštvo traži jednomesečni pritvor za vozača

Večernje novosti pre 59 minuta
"Desilo se šta se desilo" Predložen pritvor vozaču tramvaja koji je izleteo sa šina i usmrtio mladića (23): Nakon nesreće…

"Desilo se šta se desilo" Predložen pritvor vozaču tramvaja koji je izleteo sa šina i usmrtio mladića (23): Nakon nesreće tvrdio da se ničega ne seća video

Kurir pre 2 sata
Predložen pritvor vozaču tramvaja iz Sarajeva: Posle nesreće tvrdio da se ničeg ne seća, pa dao šok izjavu: "Desilo se šta se…

Predložen pritvor vozaču tramvaja iz Sarajeva: Posle nesreće tvrdio da se ničeg ne seća, pa dao šok izjavu: "Desilo se šta se desilo..."

Blic pre 2 sata
Hiljade građana na protestu u Sarajevu nakon tramvajske nesreće i pogibije mladića, traže odgovornost

Hiljade građana na protestu u Sarajevu nakon tramvajske nesreće i pogibije mladića, traže odgovornost

Telegraf pre 4 sati
(FOTO, VIDEO) „Sarajevo plače, ali više ne ćuti“: I danas protesti nakon teške tramvajske nesreće

(FOTO, VIDEO) „Sarajevo plače, ali više ne ćuti“: I danas protesti nakon teške tramvajske nesreće

Danas pre 5 sati
Sarajevo: Građani se okupili povodom tramvajske nesreće, traže odgovornost

Sarajevo: Građani se okupili povodom tramvajske nesreće, traže odgovornost

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoBrčko

Balkan, najnovije vesti »

Deca se igrala ispred zgrade, pa našla sumnjiv predmet: Drama u Banjaluci, roditelji šokirani: Policija odmah izašla teren

Deca se igrala ispred zgrade, pa našla sumnjiv predmet: Drama u Banjaluci, roditelji šokirani: Policija odmah izašla teren

Blic pre 39 minuta
Deca se igrala u blizini stambene zgrade, pa pronašla sumnjivi predmet! Drama u Banjaluci, roditelji šokirani - policija odmah…

Deca se igrala u blizini stambene zgrade, pa pronašla sumnjivi predmet! Drama u Banjaluci, roditelji šokirani - policija odmah izašla na teren! (foto)

Kurir pre 4 minuta
Tužilaštvo u Sarajevu traži jednomesečni pritvor za vozača tramvaja zbog uznemiravanja javnosti

Tužilaštvo u Sarajevu traži jednomesečni pritvor za vozača tramvaja zbog uznemiravanja javnosti

Newsmax Balkans pre 49 minuta
Novi detalji nesreće u Sarajevu: Tužilaštvo traži jednomesečni pritvor za vozača

Novi detalji nesreće u Sarajevu: Tužilaštvo traži jednomesečni pritvor za vozača

Večernje novosti pre 59 minuta
"Desilo se šta se desilo" Predložen pritvor vozaču tramvaja koji je izleteo sa šina i usmrtio mladića (23): Nakon nesreće…

"Desilo se šta se desilo" Predložen pritvor vozaču tramvaja koji je izleteo sa šina i usmrtio mladića (23): Nakon nesreće tvrdio da se ničega ne seća video

Kurir pre 2 sata