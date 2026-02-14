Kos u razgovoru sa Vučićem izrazila neslaganje sa "Mrdićevim zakonima"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na marginama Minhenske bezbednosne konferencije razgovarao je danas sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.

Vučić je na Instagram nalogu buducnostsrbijeav naveo da je sa evropskom komesarkom razgovarao o ključnim koracima Srbije na evropskom putu, dinamici pristupnih pregovora i reformama koje se sprovode u srbiji kako bi, kako je naveo, "dodatno ojačali vladavinu prava, institucije i ekonomsku stabilnost zemlje". Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Kos je tokom sastanka sa Vučićem na marginama Minhenske konferencije o bezbednosti izrazila neslaganje