Kos u razgovoru sa Vučićem izrazila neslaganje sa "Mrdićevim zakonima"

N1 Info pre 42 minuta  |  Beta
Kos u razgovoru sa Vučićem izrazila neslaganje sa "Mrdićevim zakonima"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na marginama Minhenske bezbednosne konferencije razgovarao je danas sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.

Vučić je na Instagram nalogu buducnostsrbijeav naveo da je sa evropskom komesarkom razgovarao o ključnim koracima Srbije na evropskom putu, dinamici pristupnih pregovora i reformama koje se sprovode u srbiji kako bi, kako je naveo, "dodatno ojačali vladavinu prava, institucije i ekonomsku stabilnost zemlje". Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Kos je tokom sastanka sa Vučićem na marginama Minhenske konferencije o bezbednosti izrazila neslaganje
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vučić se u Minhenu sastao sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos i izaslanikom SAD Ričardom Grenelom

Vučić se u Minhenu sastao sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos i izaslanikom SAD Ričardom Grenelom

Insajder pre 26 minuta
Vučić u Minhenu: Stvara se novi par moći u Evropi - Nemačka i Italija; Dobili smo i mi "povelju" SAD o Odboru za mir…

Vučić u Minhenu: Stvara se novi par moći u Evropi - Nemačka i Italija; Dobili smo i mi "povelju" SAD o Odboru za mir, razmotrićemo je

RTV pre 1 sat
Marta Kos u Minhenu izrazila Vučiću neslaganje s Mrdićevim zakonima

Marta Kos u Minhenu izrazila Vučiću neslaganje s Mrdićevim zakonima

Beta pre 37 minuta
Marta Kos u Minhenu izrazila Vučiću neslaganje s Mrdićevim zakonima

Marta Kos u Minhenu izrazila Vučiću neslaganje s Mrdićevim zakonima

Serbian News Media pre 37 minuta
Vučić: Stvara se novi par moći u Evropi Nemačka-Italija; Dobili smo "povelju" SAD o Odboru za mir, razmotrićemo je

Vučić: Stvara se novi par moći u Evropi Nemačka-Italija; Dobili smo "povelju" SAD o Odboru za mir, razmotrićemo je

RTS pre 27 minuta
Vučić: Srbija kao suverena država samostalno donosi odluke

Vučić: Srbija kao suverena država samostalno donosi odluke

Vesti online pre 47 minuta
Vučić sa Martom Kos o pravosudnim zakonima: Ponašaćemo se u skladu sa Venecijanskom komisijom

Vučić sa Martom Kos o pravosudnim zakonima: Ponašaćemo se u skladu sa Venecijanskom komisijom

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Sastanak Kurtija i Plenkovića u Minhenu o saradnji i regionu

Sastanak Kurtija i Plenkovića u Minhenu o saradnji i regionu

Insajder pre 42 minuta
Danas: Vučić ćuti o dešavanjima na Kosovu, a strahuje od vojnog saveza Prištine, Zagreba i Tirane

Danas: Vučić ćuti o dešavanjima na Kosovu, a strahuje od vojnog saveza Prištine, Zagreba i Tirane

N1 Info pre 1 sat
Vučić se u Minhenu sastao sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos i izaslanikom SAD Ričardom Grenelom

Vučić se u Minhenu sastao sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos i izaslanikom SAD Ričardom Grenelom

Insajder pre 26 minuta
Kos u razgovoru sa Vučićem izrazila neslaganje sa "Mrdićevim zakonima"

Kos u razgovoru sa Vučićem izrazila neslaganje sa "Mrdićevim zakonima"

N1 Info pre 42 minuta
Vučić u Minhenu: Stvara se novi par moći u Evropi - Nemačka i Italija; Dobili smo i mi "povelju" SAD o Odboru za mir…

Vučić u Minhenu: Stvara se novi par moći u Evropi - Nemačka i Italija; Dobili smo i mi "povelju" SAD o Odboru za mir, razmotrićemo je

RTV pre 1 sat