Valjevci dočekali studente koji su pešačili iz Obrenovca na protest

NIN pre 17 minuta  |  Beta
U Valjevu će danas biti održan protest povodom šest meseci od brutalnog policijskog nasilja nad građanima, za koje još niko nije odgovarao.

Okupljanje počinje u 16.30 ispred Valjevske gimnazije, odakle će kolona krenuti ka zgradi policije, proći pored Eurocentra, gde se desio jedan od incidenata, zatim pored Suda i na kraju stići do Gradskog trga gde se protest završava. U petak uveče je u Valjevu organizovan doček studenata i učenika koji su pešice došli na današnji protest. "Šest meseci od najcrnje noći u istoriji grada", naveli su valjevski studenti u pozivu na protest. Najavljeno je da će
