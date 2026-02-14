Drvenim mačevima na Dodikove „šakale“

Katastrofalan poraz Branka Blanuše pokazuje da opozicija mora sve da menja ako namerava da se u oktobru na opštim izborima „bije“ sa SNSD-om. Vladajuća stranka ne mora da menja ama baš ništa

za Radar iz Banjaluke Dvije stvari sada su potpuno jasne: Milorad Dodik i dalje može da mobiliše onoliko snaga na terenu koliko mu treba, dok opozicija nije u stanju da odbrani čak ni 138 biračkih mjesta. Branko Blanuša je u „drugi krug“ ušao sa više od šest hiljada glasova prednosti, ali je njegova „podmornica“ potopljena u gotovo svih 17 opština i gradova u kojima su prijevremeni izbori ponovljeni. A ako su dvije stvari sada potpuno jasne, onda su druge dvije
