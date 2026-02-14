Protest u Valjevu "Institucije ćute, mi pamtimo"

RTS pre 41 minuta
Protest u Valjevu "Institucije ćute, mi pamtimo"

Građani i studenti u blokadi na protestnom skupu u Valjevu zatražili su odgovornost zbog, kako kažu, policijskog nasilja prilikom razbijanja demonstracija 14. avgusta u tom gradu. Protest je organizovan jer, prema njihovim rečima, nema odgovornih ni posle šest meseci od prebijanja demonstranata, među kojima su bili i maloletnici.

U Valjevu je održan protest pod sloganom "Institucije ćute mi pamtimo". Skup je bio podsećanje na 14. avgust, kada je u akciji policije povređeno više učesnika protesta. Okupljeni su danas ponovili zahteve za utvrđivanje odgovornosti zbog povređivanja više učesnika protesta, među kojima je bilo i maloletnih. Nakon demonstracija, tada je više krivičnih prijava podnela i policija protiv nasilnih učesnika protesta, a prijave su podneli i povređeni demonstranti.
