Protest u Valjevu "Institucije ćute, mi pamtimo"

U Valjevu je održan protest pod sloganom "Institucije ćute mi pamtimo". Skup je bio podsećanje na 14. avgust, kada je u akciji policije povređeno više učesnika protesta. Okupljeni su danas ponovili zahteve za utvrđivanje odgovornosti zbog povređivanja više učesnika protesta, među kojima je bilo i maloletnih. Nakon demonstracija, tada je više krivičnih prijava podnela i policija protiv nasilnih učesnika protesta, a prijave su podneli i povređeni demonstranti.