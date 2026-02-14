Sosijedad lak plen - Real makar do ponedeljka prvi na tabeli La Lige

Fudbaleri Real Madrida pobedili su na svom terenu ekipu Real Sosijedada rezultatom 4:1 (3:1) u 24. kolu španske La Lige.

Makar do ponedeljka Real će biti lider na tabeli španskog šampionata. Madriđani su nanizali osmu pobedu u La Ligi i osvojili svoj 60. bod. Sada imaju dva više od Barselone, ali Katalonci će tek u ponedeljak uveče igrati protiv Đirone mali lokalni derbi. Večeras je Sosijedad bio lak plen na "Santijago Bernbeu". Real Madrid je već posle prvih 45 minuta fudbala vodio sa 3:1. Gonzalo Garsija je u petom minutu, na asistenciju Arnolda, načeo mrežu gostujućeg tima. Mikel