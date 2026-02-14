Vremenska prognoza 15. februar 2026.

Još jedan talas vlažnog vazduha stiže sa Mediterana. Padaća kiša, na planinama sneg, sutra posle podne stiže i osetno hladnija vazdušna masa sa severa, pa su susnežica i sneg mogući i u nižim predelima. Oblačnost se brzo premešta, uveče odlazi na severoistok ka Rumuniji i padavine prestaju. Jutarnja temeprautra od 2 do 8 stepeni, najviša dnevna od 5 do 14, posle podne u osetnom padu, uz jak severni vetar. U Beogradu oblačno s kišom, vetrovito i osetno hladnije. Uveče se očekuje i susnežica, a u višim

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 15.02.2026. Nedelja: Oblačno sa kišom, vetrovito i osetno hladnije. Sredinom dana i posle podne u severozapadnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i u većini ostalih krajeva kiša će preći u susnežicu i sneg. U brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije očekuje se i formiranje manjeg snežnog pokrivača visine od 1 do 5 cm, lokalno i do 10 cm. Do kraja dana prestanak