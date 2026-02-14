Vremenska prognoza za Srbiju: večeras kiša i sneg na planinama, sutra hladno i vetrovito sa snežnim padavinama

Naslovi.ai pre 49 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: večeras kiša i sneg na planinama, sutra hladno i vetrovito sa snežnim padavinama

Večeras u Srbiji kiša i sneg na planinama, sutra osetno hladnije sa jakim vetrovima i snežnim padavinama u većem delu zemlje.

Večeras jaka kiša zahvata južni deo Srbije, dok na planinama veje sneg. Ovaj oblačni sistem je deo snažnog ciklona sa centralnog Mediterana koji se premešta prema Jadranu. Temperature se kreću od 8 do 12 stepeni, dok je na Kopaoniku 0°C. Kiša će tokom noći zahvatiti celu zemlju, a na planinama će padati sneg. Jugoistočni vetar pojačava se. Telegraf

Padavinska zona sa juga Srbije tokom večeri i noći proširiće se na veći deo zemlje, donoseći kišu u nižim predelima i sneg na planinama. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni, sa pojačanjem u košavskom području i na planinama. Sutra se očekuje oblačno vreme sa kišom i snegom. Mondo

Do kraja dana u subotu preovladavaće pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, dok se na visokim planinama očekuje sneg. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama u pojačanju. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 12 do 17 stepeni. Mondo RTV Danas

U nedelju se očekuje oblačno vreme sa kišom i osetnim zahlađenjem, uz prelazak padavina u susnežicu i sneg na severu i zapadu Srbije, kao i u nižim predelima zbog dolaska hladne vazdušne mase sa severa. Do večeri padavine će prestati uz delimično razvedravanje sa severozapada. Temperatura će biti od 0 do 14 stepeni, uz jak severni vetar. Newsmax Balkans Insajder NIN Dnevnik Serbian News Media Zoom UE RTS

Marko Čubrilo je najavio da će sutra početi vrlo nestabilan i relativno hladan period sa jakim do olujnim severozapadnim i severnim vetrovima. Kiša će na većem delu Srbije iznad 600 mnv preći u vlažan, jak sneg, dok će kiša ostati samo na jugu i istoku do večernjih časova. Mondo

Za ponedeljak se najavljuje promenljivo oblačno vreme sa temperaturama od -4 do 6 stepeni, uz moguće slabe mešovite padavine, uključujući kišu i susnežicu. Utorak donosi susnežicu, dok će u sredu biti malo do umereno oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima. NoviSad.com

Povezane vesti »

Dramatična promena vremena: Detaljna prognoza RHMZ - sunčani dani završeni, stižu kiša i sneg

Dramatična promena vremena: Detaljna prognoza RHMZ - sunčani dani završeni, stižu kiša i sneg

Mondo pre 58 minuta
Spremite se! Stiže nevreme: Kiša već pljušti u ovom delu Srbije, evo gde pada sneg, očekuje se i olujni vetar

Spremite se! Stiže nevreme: Kiša već pljušti u ovom delu Srbije, evo gde pada sneg, očekuje se i olujni vetar

Telegraf pre 59 minuta
Stiže zahlađenje sa kišom, vetrom i susnežicom

Stiže zahlađenje sa kišom, vetrom i susnežicom

NoviSad.com pre 2 sata
Vremenska prognoza 15. februar 2026.

Vremenska prognoza 15. februar 2026.

RTS pre 2 sata
Od nedelje osetno hladnije

Od nedelje osetno hladnije

Zoom UE pre 4 sati
Stiže zimski udar usred februara: Evo gde će u Srbiji napadati i do 25 cm snega

Stiže zimski udar usred februara: Evo gde će u Srbiji napadati i do 25 cm snega

Mondo pre 4 sati
Vremenska prognoza za nedelju 15. februar 2026: Kiša, vetar i osetno hladnije

Vremenska prognoza za nedelju 15. februar 2026: Kiša, vetar i osetno hladnije

Serbian News Media pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KopaonikSnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Uhapšen bivši pripadnik Žandarmerije u Orašcu zbog sumnje da je pozivao na nasilnu promenu uređenja

Uhapšen bivši pripadnik Žandarmerije u Orašcu zbog sumnje da je pozivao na nasilnu promenu uređenja

Danas pre 54 minuta
„Da možete da birate hirurga, koliko vas bi reklo – Želim Zlatibora?“

„Da možete da birate hirurga, koliko vas bi reklo – Želim Zlatibora?“

Danas pre 2 sata
Ovo je slika Marka Mikića (38) posle operacije, a samo nekoliko sati pre tragedije! Hronologija misteriozne smrti mladića…

Ovo je slika Marka Mikića (38) posle operacije, a samo nekoliko sati pre tragedije! Hronologija misteriozne smrti mladića nakon operacije krajnika u Čačku (foto)

Blic pre 1 sat
Važno upozorenje za sve vozače pred Sretenje Upravo se oglasili iz Puteva Srbije: "Bez ovoga ne krećite na put"

Važno upozorenje za sve vozače pred Sretenje Upravo se oglasili iz Puteva Srbije: "Bez ovoga ne krećite na put"

Blic pre 1 sat
Fenomenalni Domen Prevc osvojio zlato na Olimpijskim igrama

Fenomenalni Domen Prevc osvojio zlato na Olimpijskim igrama

Danas pre 1 sat