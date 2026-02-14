Vremenska prognoza za Srbiju: večeras kiša i sneg na planinama, sutra hladno i vetrovito sa snežnim padavinama

Naslovi.ai pre 49 minuta

Večeras u Srbiji kiša i sneg na planinama, sutra osetno hladnije sa jakim vetrovima i snežnim padavinama u većem delu zemlje.

Večeras jaka kiša zahvata južni deo Srbije, dok na planinama veje sneg. Ovaj oblačni sistem je deo snažnog ciklona sa centralnog Mediterana koji se premešta prema Jadranu. Temperature se kreću od 8 do 12 stepeni, dok je na Kopaoniku 0°C. Kiša će tokom noći zahvatiti celu zemlju, a na planinama će padati sneg. Jugoistočni vetar pojačava se. Telegraf

Padavinska zona sa juga Srbije tokom večeri i noći proširiće se na veći deo zemlje, donoseći kišu u nižim predelima i sneg na planinama. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni, sa pojačanjem u košavskom području i na planinama. Sutra se očekuje oblačno vreme sa kišom i snegom. Mondo

Do kraja dana u subotu preovladavaće pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, dok se na visokim planinama očekuje sneg. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama u pojačanju. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 12 do 17 stepeni. Mondo RTV Danas

U nedelju se očekuje oblačno vreme sa kišom i osetnim zahlađenjem, uz prelazak padavina u susnežicu i sneg na severu i zapadu Srbije, kao i u nižim predelima zbog dolaska hladne vazdušne mase sa severa. Do večeri padavine će prestati uz delimično razvedravanje sa severozapada. Temperatura će biti od 0 do 14 stepeni, uz jak severni vetar. Newsmax Balkans Insajder NIN Dnevnik Serbian News Media Zoom UE RTS

Marko Čubrilo je najavio da će sutra početi vrlo nestabilan i relativno hladan period sa jakim do olujnim severozapadnim i severnim vetrovima. Kiša će na većem delu Srbije iznad 600 mnv preći u vlažan, jak sneg, dok će kiša ostati samo na jugu i istoku do večernjih časova. Mondo

Za ponedeljak se najavljuje promenljivo oblačno vreme sa temperaturama od -4 do 6 stepeni, uz moguće slabe mešovite padavine, uključujući kišu i susnežicu. Utorak donosi susnežicu, dok će u sredu biti malo do umereno oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima. NoviSad.com