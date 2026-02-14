Penjaroja otkrio šta se dešava sa Osetkovskim: "On je van tima, sada imamo 5 dana..."

Veliki peh imao je Partizan pred duel protiv Real Madrida, jer je od strane Antidoping agencije Španije obavešten da je Dilan Osetkovski suspendovan do kraja 2026. godine i da crno-beli ne mogu da računaju na njega i za duel sa Realom, ali i do kraja godine.

To se desilo u momentima kada je Osetkovski igrao u sjajnoj formi i bio jedan od najboljih igrača Partzana. Posle meča, na konferenciji za medije je o situaciji sa Osetkovskim upitan i trener Partizana, Đoan Penjaroja, koji je rekao da je to veliko iznenađenje za sve. - Situacija sa njim je veliko iznenađenje, informaciju smo dobili kada smo završavali jutros trening. Čudno je, zato što je Dilan, taj problem je... Jer je to bilo u novembru 2023. Čudno je posle 27