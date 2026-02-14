Pobjegnimo koji dan na Igre

Odlučila sam da ZOI u Milanu i Kortini budu moj beg od svega, ako je ikako moguće

Odlučila sam da se prepustim Zimskim olimpijskim igrama (ne Olimpijadi, jer se uvek nađe onaj neki pametnjaković da objašnjava koja je razlika između Igara i Olimpijade). Ali da, odlučila sam da Igre budu u naredne dve nedelje moj beg od svega, ako je ikako moguće. Činjenica da su vesti oko nas uglavnom tmurne i da i oni optimističniji među nama imaju razloge da povremeno klonu, sigurno je pomogla u tome da se zalepim za pre koji dan otvorene Zimske olimpijske igre