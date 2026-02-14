Pobjegnimo koji dan na Igre

Velike priče pre 52 minuta  |  Piše Ana Vučković
Pobjegnimo koji dan na Igre

Odlučila sam da ZOI u Milanu i Kortini budu moj beg od svega, ako je ikako moguće

Odlučila sam da se prepustim Zimskim olimpijskim igrama (ne Olimpijadi, jer se uvek nađe onaj neki pametnjaković da objašnjava koja je razlika između Igara i Olimpijade). Ali da, odlučila sam da Igre budu u naredne dve nedelje moj beg od svega, ako je ikako moguće. Činjenica da su vesti oko nas uglavnom tmurne i da i oni optimističniji među nama imaju razloge da povremeno klonu, sigurno je pomogla u tome da se zalepim za pre koji dan otvorene Zimske olimpijske igre
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Neočekivani problem Zimskih olimpijskih igara - autorska prava: Neki klizači dobijali čak i tužbe

Neočekivani problem Zimskih olimpijskih igara - autorska prava: Neki klizači dobijali čak i tužbe

Euronews pre 23 sata
Ma kakve olimpijske medalje, ova haljina je pobednik dana: Klizačica izgledala kao milion dolara

Ma kakve olimpijske medalje, ova haljina je pobednik dana: Klizačica izgledala kao milion dolara

Kurir pre 1 dan
Maraju Keri urnišu na mrežama: Isplivao video da čita s "idiota", šuška se i da je pevala na plejbek (video)

Maraju Keri urnišu na mrežama: Isplivao video da čita s "idiota", šuška se i da je pevala na plejbek (video)

Kurir pre 1 dan
Gledala kako joj majka ubija oca, bila u vezi sa Dimitrijevićem i usvojila dvoje dece: Sada je održala govor o kojem ne…

Gledala kako joj majka ubija oca, bila u vezi sa Dimitrijevićem i usvojila dvoje dece: Sada je održala govor o kojem ne prestaje da se priča

Kurir pre 3 dana
Optužila muža za zlostavljanje sina, a onda joj se gubi svaki trag: Misterija nestanka čuvene glumice - niko je već 7 godina…

Optužila muža za zlostavljanje sina, a onda joj se gubi svaki trag: Misterija nestanka čuvene glumice - niko je već 7 godina nije ni čuo ni video

Kurir pre 5 dana
Amal Kluni pokazala zašto je svaki njen stajling lekcija iz stila: Kad se ona pojavi, svi padaju u drugi plan, pa čak i Džordž…

Amal Kluni pokazala zašto je svaki njen stajling lekcija iz stila: Kad se ona pojavi, svi padaju u drugi plan, pa čak i Džordž (foto)

Kurir pre 5 dana
Samo dijamanti na njoj vrede 15 miliona dolara: Sve oči uprte u pevačicu na otvaranju ZOI u Italiji

Samo dijamanti na njoj vrede 15 miliona dolara: Sve oči uprte u pevačicu na otvaranju ZOI u Italiji

Mondo pre 6 dana

Ključne reči

Olimpijske igreOlimpijadaZOIKlizanjemilanozimske olimpijske igre

Kultura, najnovije vesti »

Pobjegnimo koji dan na Igre

Pobjegnimo koji dan na Igre

Velike priče pre 52 minuta
Nepouzdanost sećanja briše liniju između mašte i dokumenta

Nepouzdanost sećanja briše liniju između mašte i dokumenta

Radar pre 6 sati
Donela dašak proleća: Kraljica Ranija u haljini koja je idealna za prve tople dane!

Donela dašak proleća: Kraljica Ranija u haljini koja je idealna za prve tople dane!

Kurir pre 6 sati
Netfliksova krimi serija koja ima 100% na sajtu Rotten Tomatoes vratila se sa drugom sezonom

Netfliksova krimi serija koja ima 100% na sajtu Rotten Tomatoes vratila se sa drugom sezonom

Danas pre 8 sati
Pet serija za vikend bindž: Od londonskih balova do britanskog podzemlja

Pet serija za vikend bindž: Od londonskih balova do britanskog podzemlja

Danas pre 10 sati